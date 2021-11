Velperbroek twee nachten afgesloten

VELP – Knooppunt Velperbroek en de verbindingswegen zijn in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 november en van donderdag 25 op vrijdag 26 november tussen 20.00 en 05.00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden, voornamelijk asfaltering, uit aan de A12 op het knooppunt. Het verkeer wordt omgeleid en weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten.

In de eerste nacht van 24 op 25 november is de noordzijde van knooppunt Velperbroek afgesloten, inclusief de op- en afrit van snelwegen A12 en de A348 richting Zutphen, tot aansluiting Velp (afrit 1). In de nacht van 25 op 26 november is de zuidzijde van het knooppunt afgesloten, inclusief de verbindingswegen naar de N325 in de richting van Arnhem. De werkzaamheden vinden plaats tussen 20.00 en 05.00 uur.