Van Hedel bezoekt 70-jarig bruidspaar Robben-Peters

BRUMMEN – “Een uitzonderlijke prestatie. Maar veelzeggend over de oprechte liefde voor elkaar.” Woorden van burgemeester Alex van Hedel tijdens zijn bezoek aan het 70-jarig bruidspaar Robben-Peters uit Brummen op woensdagmiddag 17 november. Namens het gemeentebestuur feliciteerde de burgervader het platina bruidspaar en ontving het stel een passende cadeaubon en een prachtige bos bloemen.

Het echtpaar Henk en Annie Robben woont al jarenlang in Brummen. Samen kregen ze er 3 dochters en 2 zonen, 13 kleinkinderen en alweer 12 achterkleinkinderen. Niet alleen was Henk lange tijd internationaal chauffeur bij het transportbedrijf Van Lenthe, bekendheid kreeg hij vooral vanwege zijn hobby: het maken van foto’s en het verzamelen van foto’s en ansichtkaarten van objecten en gebouwen in de gemeente Brummen. In de jaren tachtig en negentig was hij vaste huisfotograaf voor de gemeente Brummen en legde hij veel markante momenten vast. Reden voor gemeentevoorlichter Gert-Jan van Dijk om de burgemeester bij het bezoek te vergezellen en samen met Henk en Annie herinneringen op te halen.

Op 17 november 1951 traden Annie en Henk in het Brummense gemeentehuis in het huwelijk. Ze hebben op diverse plekken in het dorp gewoond, waaronder de Karekietstraat, de Pothof en tegenwoordig aan de Burgemeester de Wijslaan. Vanwege een revalidatie vanwege een heupbreuk van Henk bezocht Van Hedel het bruidspaar bij revalidatiecentrum Intermezzo in Dieren. Daar werd in kleine familiekring coronaproof het 70 jarig huwelijk gevierd.