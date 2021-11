Twickel en Buurtschap pleiten voor voetgangersbrug over N348

DIEREN – Een nieuwe brug voor voetgangers en mogelijk fietsers over de N348. Het is de wens van zowel Stichting Twickel als de Buurtschap van Dieren. Beiden hebben plannen ontwikkeld en brachten deze vorige week naar buiten.

Stichting Twickel, eigenaar van landgoed Hof te Dieren, wil een brug plaatsen over de N348, tussen het landgoed en de Veluwe. Wilke Schoenmakers, beheerder van Stichting Twickel, legt uit: “Wij zien deze brug echt als een verbetering voor het recreatief gebruik van het landgoed Hof te Dieren en het herstellen van de historische koningsweg naar Apeldoorn en Ede.”

Twickel heeft de gemeente Rheden benaderd en het college heeft in principe, maar onder voorwaarden, ingestemd met het voorstel. Zo moet Twickel zorgen dat omwonenden worden betrokken bij het plan en onderzoek doen naar de landschappelijke inpassing van de brug.Omdat de brug zowel de provinciale weg N348 als het spoor kruist, moeten ook de Provincie Gelderland en ProRail akkoord zijn met de plannen. De komende tijd gaat Stichting Twickel de (financiële) haalbaarheid van de brug onderzoeken en later moeten de gebruikelijke vergunningsprocedures worden doorlopen.

Wethouder Gea Hofstede van mobiliteit denk dat de brug een mooie verbinding zal vormen tussen de twee gebieden. “Het maakt een mooi rondje wandelen en fietsen dichtbij huis mogelijk.”

De Buurtschap van Dieren was ondertussen ook al even bezig met een vergelijkbaar plan om met name Dieren-Zuid weer met het bos te verbinden. Het plan van de Buurtschap is wel uitgebreider dan dat van Twickel. Naast het realiseren van een brug, wil de Buurtschap de historische groene verbindingsroute tussen de IJssel en het Dierense bos herstellen. “Vroeger liep er een duidelijke route van het Dierense veer via de schuine Prinsenstraat richting de doorgaande weg richting Arnhem, die toen nog door het bos liep. De N348 was er nog helemaal niet”, legt president Albert Lentink van de Buurtschap uit.

De Buurtschap wil deze route markeren. Vanaf Intermezzo loopt de route achter de volkstuinen langs, richting de kruising waar 5 jaar geleden al de buurtbeuk is geplant. Langs de paden willen de buurtmeesters bomen planten om er een laan van te maken. De locatie van de buurtbeuk is een historische plek, die volgens Lentink meer aandacht verdient. “Hier kwam vroeger de Buurtschap bijeen om te vergaderen en er werd ook recht gesproken. We willen er graag een bank plaatsen om dat te herinneren en er een labyrint aanleggen.”

De Buurtschap heeft zich tot de provincie gewend voor financiering door een plan in te dienen in de Challenge Groene Icoonprojecten. Projecten die bijdragen aan een groener dorp, maken kans op een geldbedrag. “De inschrijving sloot 29 oktober, vandaar dat wij ook deze week met onze plannen naar buiten komen”, zegt Lentink. Hij benadrukt geenszins te willen wedijveren met Twickel om de realisatie van de brug. “Wellicht kunnen onze plannen in de toekomst samen worden uitgevoerd.”

Foto: Een impressie van hoe de voetgangersbrug over de N348 er volgens de Buurtschap van Dieren uit zou kunnen zien. Twickel heeft de brug op dezelfde plek voorzien