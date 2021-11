Tuin van Sjef open

VELP – De Tuin van Sjef in Velp is zondag 14 november weer open. Bezoekers zijn welkom om de tuin en de tentoonstelling te bezoeken. Hier zijn nu jeugdtekeningen te zien van Sjef, grondlegger van de tuin.

Sjef van der Molen (1945-2014) was niet alleen een allesweter op het gebied van planten en dieren, maar ook een begenadigd kunstenaar. Een deel van zijn kunstwerken is gemeentelijk bezit, maar die zijn nu tijdelijk te zien in de ontvangstruimte van de tuin. Naast deze kunstwerken heeft Sjef ook in zijn jeugd veel tekeningen gemaakt. Deze zijn nu op thema ingelijst.

Het bezoek aan de tentoonstelling kan gecombineerd worden met een rondleiding door de tuin. Bel voor het maken van een afspraak voor het bekijken van de tentoonstelling en/of een rondleiding door de tuin met tel. 06-28937906 of mail naar info@detuinvansjef.nl.

www.detuinvansjef.nl