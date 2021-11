Tien nieuwe Doesburgers exposeren in de Martinikerk

DOESBURG – Tien nieuwe Doesburgers exposeren van 5 november tot 12 november hun werk in de Martinikerk in Doesburg. De expositie wordt donderdag 4 november geopend door burgemeester Loes van der Meijs.

De deelnemers zijn afkomstig uit Eritrea, Syrië, Iran en Irak en hebben twintig weken lang geïllustreerd, geschilderd, geboetseerd en taalles gehad in de Schilderschool van André Bikker. Ze hebben groepswerken en individuele werken gemaakt. Portretten, aardewerk en hun lievelingsboom. Middels hun werken maken bezoekers kennis met tien nieuwe Doesburgers met een bijzonder verhaal. Ze stellen zich bovendien voor in een video die in de expositieruimte te zien is. Zo krijgen zij letterlijk een gezicht en krijgt de bezoeker een beeld bij hun verhaal.

Het doel van dit project is integratie en kennismaking. Tijdens de eerste twintig weken leerden de deelnemers elkaar en de vrijwilligers van de Schilderschool kennen en leerden ze een klein begin van de Nederlandse taal. Na de expositie gaat de groep tot eind van het jaar door met een letterlijke kennismaking van Doesburg. Zo gaan de deelnemers te oren beklimmen en het mosterd- en Lalique Museum bezoeken.

Op donderdag 4 november opent burgemeester Loes van der Meijs de expositie, bij die gelegenheid verzorgen de deelnemers heerlijke hapjes. Vanaf vrijdag 5 november is de expositie dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur te zien in de Annah Kapel naast het koor van de kerk. De toegang is vrij, maar een gift voor onderhoud van het gebouw wordt op prijs gesteld.