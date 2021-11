Thijs wint ‘biosteekschuimchallenge’

VELP – In de afgelopen weken organiseerden Smithers-Oasis en VBW de #biosteekschuimchallenge. Bloemisten en studenten werden uitgedaagd om een vernieuwend en commercieel arrangement op OASIS Biosteekschuim te maken en dat te posten op hun socials. Ruim 20 vakgenoten gingen de uitdaging aan. Thijs van Voorst, student van Aeres MBO Velp, heeft met zijn arrangement de eerste plaats bemachtigd.

De jury, bestaande uit meesterbinder Erika Oldenhof en Smithers-Oasis-directeur Chris Martens, had de moeilijke taak om de inzendingen te beoordelen en de winnaars te bepalen. In het juryrapport stond dat Thijs een kleurrijke en mooie compositie had gemaakt, het thema van de wedstrijd had hij goed vertaald, er was een goede balans in gebruikte materialen en het bloemwerk was commercieel toepasbaar.

Thijs won 10 dozen OASIS Biosteekschuim en 3 dozen van het nieuwe OASIS TerraBrick. Op 7 december wordt Thijs door de organisatie op zijn school in het zonnetje gezet. Daarnaast hoopt de organisatie te bereiken dat de winnaars hun winnende arrangementen op haar verjaardag (7-12) mogen aanbieden aan Hare koninklijke Hoogheid Amalia.