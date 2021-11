Theo Kooijmans richt nieuwe Rhedense politieke partij op

VELP/RHEDEN – Oud-politicus Theo Kooijmans uit Velp gaat met zijn nieuw opgerichte Volkspartij Politiek Rheden meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Theo Kooijmans speelde al langer met het idee om een comeback in de Rhedense politiek te maken, omdat hij vindt dat een groot deel van de Rhedenaren niet vertegenwoordigd wordt in de huidige gemeenteraad. “Het gedoe rondom de Posbank en het Rozendaalse Veld gaf mij het laatste duwtje”, aldus Kooijmans.

De Volkspartij Politiek Rheden voelt naar eigen zeggen “verwant aan de ideeën van landelijke partijen ter rechterzijde. Dan hebben we het over de klimaat- en duurzaamheidshysterie, de verwurging van de agrarische sector, de toenemende macht van Europa, de immigratie die ons sociale stelsel onder druk zet en de woningtekorten opdrijft of geneuzel over woke en diversiteit.” Enkele speerpunten van de Volkspartij Politiek Rheden zijn het toegankelijk blijven van de Posbank voor gemotoriseerd verkeerd, minder windmolens en zonneparken, maar landelijke alternatieven als kernenergie en waterkracht.

“De Rhedense kiezer staat op één. Maar de partij is niet blind voor wat er zich op nationaal niveau afspeelt. Dit gaat over zaken die de Rhedense burger rechtstreeks raken”, aldus Kooijmans.

Volkspartij Politiek Rheden is nog op zoek naar enthousiaste kandidaat-raadsleden. Zij kunnen contact opnemen met Theo Kooijmans via tel. 06-33866960 of politiekrheden@gmail.com om een afspraak te maken.