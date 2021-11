Themadienst werken van barmhartigheid

DOESBURG – Zondag 15 november wordt in de Martinikerk in Doesburg een themadienst gehouden, waarin één van de werken van barmhartigheid centraal staat. In november is dit ‘de doden begraven’.

Op 2 november was het Allerzielen, de van oorsprong Katholieke gedenkdag, waarop alle overledenen worden herdacht. Op veel plekken in het land is deze traditie uitgegroeid tot een algemeen moment van herdenken. Meestal in samenwerking tussen kerk en uitvaartonderneming, vaak wordt het lichtjesavond genoemd. Zo ook in Doesburg. Op deze avond is er onderlinge verbondenheid en zoeken de aanwezigen samen naar woorden en rituelen. In de Protestantse traditie worden de overledenen herdacht op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dit jaar op 21 november. In de gemeente in Hummelo is deze herdenking traditioneel op Oudejaarsavond.

De kerken in de regio Doesburg verzorgen in het komend jaar maandelijks gezamenlijke themadiensten rondom de werken van barmhartigheid. Deze bijeenkomst in de Martinikerk wordt verzorgd door Ds. Elise Wijnands en Wim Gilsing. De viering begint om 10.00 uur.