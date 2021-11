Thema-avond: laatste levensfase

EERBEEK – Dinsdag 9 november wordt in de Kruiskerk in Eerbeek een thema-avond gehouden over de laatste levensfase onder leiding van Emeritus predikant Jean Jacques Suurmond. Op deze avond worden lastige vragen over dit onderwerp bespreekbaar gemaakt. Denk aan onderwerpen als het ter beschikking stellen van organen na het overlijden, de balans tussen medisch handelen en kwaliteit van leven of euthanasie bij ondraaglijk lijden.

Jean Jacques Suurmond is onder anderen bekend als columnist in het katern Religie & Filosofie van het dagblad Trouw, door zijn boeken en van vele wetenschappelijke publicaties. Hij is nog steeds werkzaam als coach voor mensen met spirituele leervragen. Zijn lezing begint om 20.00 uur, inloop is vanaf 19.45 uur. De entree bestaat uit een vrije gift. Na afloop is er gelegenheid tot napraten.