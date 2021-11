The Masked Reader in bibliotheek

REGIO – Het bekende televisieprogramma The Masked Singer krijgt een concurrent: The Masked Reader. Welke gemaskerde auteurs lezen binnenkort voor uit hun eigen werk? Bibliotheek West-Achterhoek heeft 15 bekende auteurs bereid gevonden om als Masked Reader deel uit te maken van een unieke wedstrijd.

Al enige weken verschijnen er op de social mediakanalen (#biebnieuws #biebtok) van de bibliotheek mysterieuze aanwijzingen over wie deze gemaskerde auteurs kunnen zijn en uit welke boeken zij zullen gaan voorlezen. Vanaf begin december zullen de eerste video’s van de Masked Readers online te zien zijn en kan het publiek echt gaan raden wie deze gemaskerde schrijvers zijn. Er zijn drie categorieën: jeugd 6-12 jaar, jongeren 12-18 jaar en volwassenen. Per categorie zijn er vijf schrijvers en vijf boeken te raden.

De campagne loopt tot eind december en wordt afgesloten met een spetterende finale op zaterdag 8 januari 2022. Op deze feestelijke middag zullen in Bibliotheek West-Achterhoek Doetinchem alle vijftien Masked Readers worden bekendgemaakt en worden er fantastische prijzenpakketten aan de winnaars uitgereikt. Deelnemen aan The Masked Reader kan door in te schrijven op de nieuwsbrief via: www.bibliotheekwestachterhoek.nl/themaskedreader.