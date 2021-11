Tentoonstelling en lezingen in de RK Emmaüskerk

DIEREN – In het kader van het 50-jarig jubileum van de RK Emmaüskerk in Dieren is er in de kerkzaal een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van de voormalige parochies Dieren, De Steeg en Rheden, die nu samen de locatie Veluwezoom vormen. Deze is te zien op zondagmiddagen 14 en 21 november, van 13.30 tot 16.00 uur.

Ook zijn er deze middagen lezingen, die beide om 14.00 uur starten. Zondag 14 november verzorgt ds. Frans Ort een lezing over kerkelijke architectuur. Hij zal aandacht besteden aan de architectuur van de kerken in de regio, waaronder uiteraard de RK Emmaüskerk, maar ook de voormalige RK kerken in Rheden en De Steeg. Daarnaast komen ook andere kerken in de regio aan bod. Als deskundige op het gebied van kerkelijke architectuur belooft het een interessante lezing te worden waarin ook diverse afbeeldingen te zien zullen zijn.

Een week later, op zondagmiddag 21 november, verzorgt Bas de Gaay Fortman een lezing over ‘Samen op weg’. Hij was in 1972 landelijk lijsttrekker van de PPR.

Voor de noodzakelijke voorbereiding is voor beide lezingen aanmelding vooraf gewenst. Bij voorkeur via e-mail emmauskerkdieren@gmail.com of anders via de secretaris, tel 0313-422410, of voorzitter, tel. 0313-416884. Van de bezoekers wordt een vrijwillige bijdrage in de kosten op prijs gesteld.