Tennisvereniging Dieren wil drie padelbanen realiseren

DIEREN -Tennisvereniging Dieren is zich aan het voorbereiden om een drietal padelbanen aan te leggen op het sportcomplex van Polysport. Op dit moment onderzoekt de tennisvereniging of de padelbanen op de huidige twee gravelbanen kunnen worden geplaatst.

Padel is de snelstgroeiende sport van Nederland. Een sport die minder technische vaardigheden vraagt dan tennis en gespeeld wordt met vier spelers in een glazen ‘kooi’. Het spel is te typeren als een racketsport, die tussen tennis en squash in ligt. Het is een intensief, snel en een tactisch spelletje. Zeer populair onder jongeren, maar zeker ook geschikt voor de wat oudere spelers.

Tennisvereniging hield een enquête onder de leden naar het animo voor de aanleg van padelbanen. Tachtig van de honderd leden gaven aan gebruik te willen maken van deze banen. Het bestuur van Tennisvereniging Dieren heeft daarop een padel-commissie ingesteld met de opdracht een voorstel te ontwikkelen voor de aanleg van drie padelbanen in Dieren. Deze maand worden leveranciers van padelbanen benaderd om offertes in te dienen en advies te geven over de positionering van de banen. De doelstelling is om begin 2022 een besluit over de aanleg te nemen en in de tweede helft van dat jaar de banen te kunnen openen.

Voor een gezonde exploitatie streeft de vereniging op termijn naar tweehonderd padelleden. Een deel hiervan zou bestaan uit de huidige leden van de tennisvereniging en het andere deel uit nieuwe leden. Mensen die interesse hebben om in de toekomst padel te spelen, kunnen zich tot 15 december aanmelden door hun contactgegevens te sturen naar padeldieren@gmail.com. Mensen die zich op deze manier vrijblijvend melden, krijgen als welkomstbonus 15 procent korting op de prijs voor hun eerste abonnement van 6 maanden.