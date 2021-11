Tekst- en muziekprogramma in Velp

VELP – Dinsdag 30 november om 20.00 uur brengen Jan Brokken, Lidy Blijdorp en Tobias Borsboom een tekst- en muziekprogramma in de Grote Kerk in Velp. Jan Brokken draagt twee verhalen voor uit zijn internationale bestseller De rechtvaardigen; één over de redder, de Nederlandse consul in Litouwen Jan Zwartendijk, en één over geredde Joodse vluchtelingen Leo en Bella Adler. Aangrijpende verhalen over een van de grootste reddingsoperaties uit de Tweede Wereldoorlog.

Cellist Lidy Blijdorp en pianist Tobias Borsboom voeren werken uit van Dmitri Sjostakovitsj, de Nederlandse componist Henriëtte Bosmans, Maurice Ravel, Max Bruch, Ernest Bloch en Franz Schubert. Het programma bestaat uit twee delen van elk vijftig minuten. Kaarten kosten 17,50 euro, reserveren kan via www.eenpassievoorboeken.nl.