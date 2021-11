Tai Chi in Ons Raadhuis

VELP – Elke dinsdag is er tussen 10.00 en 11.00 uur Tai Chi in Ons Raadhuis in Velp. Tai Chi is een activiteit voor mensen die hun dag lekker ontspannen en soepel willen beginnen. Het bestaat uit oefeningen voor de gezondheid van lichaam en geest. Het ziet er uit als een zeer langzame dans. Door Tai Chi krijgt men een betere houding, meer balans, evenwicht en energie. En de beweeglijkheid wordt behouden. Ook mensen die minder mobiel zijn, zijn van harte welkom om op of naast de stoel mee te doen. Zelfs alleen het kijken naar Tai Chi, zo is bewezen, is heilzaam en ontspannend.