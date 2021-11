Tachtig nieuwe woningen in Elzenbos Brummen

BRUMMEN – Er worden 80 nieuwe duurzame woningen gebouwd in het plangebied Elzenbos in Brummen. Hiermee zet de gemeente Brummen een belangrijke stap om wat te doen aan de woningnood. In dit plangebied komen 54 betaalbare woningen en 24 woningen in de vrije sector. De verwachting is dat de eerste woningen in het tweede kwartaal van 2022 in de verkoop gaan. De start van de bouw van de woningen wordt verwacht in de tweede helft van 2022.

Op basis van provinciale en regionale woningbouwcijfers werd de gemeente Brummen enkele jaren geleden gedwongen om minder woningen te bouwen. Dit had onder andere grote gevolgen voor het aantal woningen binnen het woningbouwproject Elzenbos. Enkele andere ontwikkelingen zorgden sindsdien voor een eigen invulling van het gebied. Zo biedt het nieuwe woningcomplex van Philadelphia een thuis voor 25 mensen met een verstandelijke beperking. En met de komst van het Voedselbos hebben vrijwilligers een groen hart gecreëerd in deze wijk. Langs de N348 ligt een zonnepark, waar BrummenEnergie lokale groene energie opwekt.

Aanbod vergroten

Nu er weer een grotere vraag naar woningen is, wil de gemeente Brummen woningen gaan realiseren, vooral voor starters en kleinere huishoudens. “Het college wil graag bouwen naar behoefte”, vertelt wethouder wonen Ingrid Timmer. “Met het realiseren van 54 betaalbare woningen (in de prijsklasse van 200.000 tot 325.000 euro) vergroten we het aanbod voor starters en kleine huishoudens. Daarnaast wordt een beperkt aantal woningen tijdelijk exclusief aangeboden aan huurders van Veluwonen, zodat er doorstroming op de Brummense woningmarkt ontstaat. Een mooie kans voor onze inwoners om binnen onze mooie gemeente te blijven wonen.”

“We hebben intensief onderhandeld met de projectontwikkelaars. We willen een mooie en toekomstbestendige wijk. Uiteindelijk zijn we er goed uitgekomen, ook in financieel opzicht”, licht projectwethouder Pouwel Inberg toe. “De robuuste groenstructuur sluit aan bij de bestaande groenstructuur. Deze groene ruimte zorgt voor vermindering van de hittestress, bevordert biodiversiteit, zorgt voor voldoende waterberging, stimuleert spelen en bewegen en geeft de wijk een hoge ruimtelijke kwaliteit.” Ook de architectuur van de woningen sluit aan bij de eerste fase. “De woningen voldoen aan de hoogste duurzaamheidseisen, en we merken dat mensen de architectuur van de aangrenzende huizen waarderen. Dat zetten we dus door bij deze 80 woningen”, sluit Inberg af.

Marktpartijen

Vanuit het verleden heeft een aantal marktpartijen een voorkeurspositie in het gebied. Het gaat hierbij om Copernicus Builders uit Zelhem, Van Campen Bouw uit Zelhem, BPD Ontwikkeling B.V. uit Amsterdam, Veluwonen uit Eerbeek, Veluwezoom-Verkerk Bouw uit Zevenaar, Rotij Grondontwikkeling Oost uit Rijssen en Van Wanrooij Projectontwikkeling uit Geffen. Zij gaan de ontwikkeling gezamenlijk vorm geven.

www.brummen.nl/elzenbos