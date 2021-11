Sunday Live Café weer van start

ELLECOM – Zondag 7 november is er sinds lange tijd weer een oergezellige Sunday Live Café in de Peerdestal te Ellecom. Acht muzikanten brengen vanaf 15.00 uur een tribute aan de grootste Rock ’n Roll Junkie uit de historie van de Nederlandse muziek: Herman Brood. Onder de naam ‘Code Brood’ brengt zanger Michel Peters deze legende weer tot leven. Hierbij wordt hij ondersteund door zijn eigen ‘Doreens’, waarvan er een uit Ellecom komt. Om het feest compleet te maken, brengt de band ook een ode aan de grootste band uit de internationale rockgeschiedenis: The Rolling Stones. In een soepele set komt het repertoire van deze legendarische band aan bod. Sunday Live Café komt op deze wijze sfeer- en stijlvol uit de startblokken. De entree is gratis.