Straatvegersfiets voor ‘Ik hark in Ellecom

ELLECOM – Donderdag 28 oktober heeft wethouder Gea Hofstede van de gemeente Rheden een 70 jaar oude straatvegersfiets overhandigd aan de werkgroep ‘Ik hark in Ellecom’. De vrijwilligers gaan deze antieke fiets restaureren met de opbrengst van de Ik-buurt-mee-cheques. Vervolgens wordt de fiets gebruikt bij het verzamelen van het blad in Ellecom.

Geïnteresseerden hadden zich donderdagochtend verzameld op het Dorpsplein in Ellecom waar wethouder Gea Hofstede heen was gekomen om de antieke straatvegersfiets te overhandigen. Groot was de verrassing bij de vrijwilligers van ‘Ik hark in Ellecom’ toen de wethouder vertelde dat de fiets een geschenk was van de gemeente en niet in bruikleen gegeven, wat aanvankelijk de bedoeling was. De wethouder sprak haar grote lof uit over het mooie initiatief in Ellecom dat vorig jaar door initiatiefnemer Henk de Jong werd opgezet. “Het begon uit frustratie over de herrie van vele bladblazers die ik dagelijks in het dorp hoorde”, vertelt hij. Henk hing posters op waarop de weggeblazen gezichten van mensen te zien waren en dat werd niet door iedereen op prijs gesteld. “We hingen de posters op en gingen vervolgens op vakantie. Toen we terugkwamen was het dorp in rep en roer.” Het was een manier van de Ellecommer om het onderwerp bespreekbaar te maken en dat lukte. Met ludieke acties werd het bladvegen verder gepromoot en aan het eind van de herfst kon er geconcludeerd worden dat meer Ellecomers de bladblazers lieten staan.Ook dit jaar komt Henk de Jong samen met een aantal vrijwilligers in actie. Onder de naam ‘De Harkbrigade’ schieten de Ellecomers dorpsgenoten te hulp die zelf moeite hebben om het blad uit hun tuin te verwijderen.

De fiets die door de gemeente Rheden werd geschonken gaat de Harkbrigade helpen bij het opruimen van het blad. “De fiets staat al jaren in een opslag en moet volledig worden gerestaureerd. Prachtig dat de mensen van ‘Ik hark in Ellecom’ de fiets gaan opknappen. Zij harken blad bij mensen die dat niet meer kunnen en gebruiken de fiets om het blad af te voeren naar een bladdepot. Deze vrijwilligers geven ook advies aan inwoners waar blad kan blijven liggen en helpen mee een composthoop te maken”, aldus wethouder Hofstede.

De Ellecomse vrijwilligers knappen de straatvegersfiets in hun vrije tijd op. Voor herstel, las- en spuitwerk, zadel, spatborden, schep en bezem is geld nodig. ‘Ik hark in Ellecom’ wil daarvoor 100 Ik Buurt Mee! vouchers ophalen, die weer bij de inwoners op de deurmat liggen. Na restauratie blijft de straatvegersfiets in Ellecom en is deze gratis beschikbaar voor iedereen die hem wil gebruiken. De fiets is dan ook te zien bij dorpsevenementen als mobiel informatiepunt over natuurlijk tuinieren.

De gemeente Rheden en ‘Ik hark in Ellecom’ werken ook samen bij het plaatsen van bladdepots in Ellecom. Het verzamelde blad wordt gecomposteerd in Duiven. De compost is in het voorjaar weer te gebruiken in de Rhedense tuinen. Het bladdepot op het dorpsplein wer afgelopen donderdag ook officieel in gebruik genomen door wethouder Gea Hofstede. Samen met inwoners uit Ellecom harkte de wethouder bladeren op het dorpsplein.

Foto: Cynthia Vos