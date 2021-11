Stadsvertelling over het Rampjaar 1672

DOESBURG – HetHuisDoesburg is begonnen met een nieuwe serie stadsvertellingen, waarin steeds vier kroonjaren van de stad worden uitgelicht. Zondag 7 november vertelt Margreet Frankot over het rampjaar 1672.

Op 19 juli 1672 verschijnt een Franse trompetter voor de stadspoorten van Doesburg met het zoveelste ultimatum van Lodewijk de 14e. De stad moet zich overgeven, maar blijft weigeren dat te doen. Lodewijk ligt met zijn leger voor de stad en geeft bevel de grote kerk onder vuur te nemen. De bevolking vlucht naar de Gasthuiskerk om daar bescherming te zoeken. Twee dagen later geeft de stad zich toch over. Margreet Frankot vertelt over wat er gebeurde tussen 16 en 21 juli 1672, in het Rampjaar? Wat deden die Fransen hier en waarom gaf de stad zich uiteindelijk toch over?

De stadsvertelling begint om 14.00 uur en wordt gehouden in de filmzaal van Het Arsenaal in Doesburg. Het programma duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. De entree kost 5 euro. Reserveren via www.hethuisdoesburg.nl is verplicht.