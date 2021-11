Speeltuin in Empe eerste officiële rookvrije speelplek

EMPE – Een primeur voor de speelplek aan de Trepkesweide in Empe, de speeltuin is de eerste officiële rookvrije speelplek in de gemeente Brummen. Wethouder Ingrid Timmer onthulde onlangs het eerste paaltje. In de komende tijd worden ook alle andere openbare speelplekken, die in beheer zijn van de gemeente Brummen, voorzien van houten paaltjes met het logo van de ‘rookvrije generatie’.

De initiatiefnemers zijn Stichting Welzijn Brummen, Tactus Verslavingszorg, GGD Noord- en Oost-Gelderland en de gemeente Brummen. “Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien en het goede voorbeeld krijgen. Roken hoort op een speelplek niet thuis. Met de bordjes maken we mensen bewust dat je beter niet kunt roken in de buurt van kinderen. Ook wordt het zo gemakkelijker om mensen aan te spreken die toch roken op de speelplek”, aldus Timmer.

In ongeveer een half jaar tijd worden op alle openbare speelplekken bordjes geplaatst. Maar dat is niet alles, laat wethouder Timmer weten. “We organiseren ook gesprekken met kinderen over roken op de basisscholen. Met jongeren gaan we in gesprek over hun voorbeeldrol.” Het initiatief wordt mede mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage uit het preventieakkoord. Dit akkoord is tot stand gekomen met meer dan 20 organisaties die iets extra’s willen doen voor de gezondheid van onze inwoners.