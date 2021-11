Sir No Sir bij Vroolijke Frans

In de voorbereiding van het plan Traverse Dieren is ooit gesproken over een ‘knip’ in de Harderwijkerweg. Hiermee werd bedoeld dat de Harderwijkerweg tussen Dieren-Noordoost en Laag Soeren zou worden afgesloten voor autoverkeer. Reden voor die ‘knip’ was dat verkeer dat Dieren alleen gebruikt om er doorheen te rijden, deze