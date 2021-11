Sinterklaasspeurtocht in Rheden

RHEDEN – Op zaterdag 27 november houden RTC de Laak, Rheko, Sport en Healthcentrum de Cirkel, de Rhedense Pioniers, WIK en sc Rheden samen een fantastische sinterklaasspeurtocht voor hun jeugdleden en hun broertjes en zusjes. Alle leden worden via hun vereniging uitgenodigd om zich aan te melden om gezellig mee te lopen. Natuurlijk zullen er onderweg Pieten zijn, is er wat lekkers voor iedereen en de kinderen sluiten de tocht af met een cadeautje. Deelnemen kost 3 euro per persoon, aanmelden kan – voor zaterdag 20 november – via jeugdcommissie@scrheden.nl. Deelnemers ontvangen dan een tijdsslot waarin zij zich kunnen melden bij het WIK-huis aan de IJsselsingel 95 om vanaf daar, samen met een ouder, de speurtocht te starten.