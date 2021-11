Sinterklaas zet voet aan wal in Rheden

RHEDEN – Zaterdag 13 november was het moment waar veel kinderen uit Rheden naar uitkeken daar. Sinterklaas en zijn pieten kwamen met de boot aan in de haven van de Meteoor in Rheden. Wethouder Gea Hofstede en Robert Vermeer, voorzitter van Rhedens Dorpsbelang, onthaalden Sinterklaas en zijn Pieten Vele kinderen stonden gespannen aan de kant te wachten om een glimp op te vangen van de Sint. Na zijn aankomst aan de kade ging het gezelschap met een oud legervoertuig richting Ons Huis voor de welbekende balkonscène. Hier hielden de wethouder en voorzitter van Rhedens Dorpsbelang een toespraak om Sinterklaas officieel welkom te heten in Rheden.

Foto: Han Uenk