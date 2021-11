Sinterklaas warm onthaald in Eerbeek

EERBEEK – Zaterdag 13 november is Sinterklaas aangekomen in Eerbeek. Onder begeleiding van muziekvereniging Eendracht en de gympieten maakte hij een rondrit door het dorp. Vele kinderen stonden gespannen langs de kant om een glimp van het gezelschap op te vangen.

Op zaterdag 20 november is er een leuke doetocht in Eerbeek. Omdat Sinterklaas dit jaar niet in Huis te Eerbeek kan logeren, krijgt hij een kamer in het dorp. Om de kinderen toch te ontmoeten, heeft hij een leuke tocht door het dorp verzonnen. Kinderen die meedoen gaan bij de bakker aan de slag met pepernoten, bij een andere winkel maken ze een mooie muts en er zijn meer leuke activiteiten doen. Natuurlijk gaan ze ook bij Sinterklaas op bezoek. Kaartjes voor deze doetocht zijn verkrijgbaar bij Mels Lifestyle en kosten 2 euro per stuk.

Foto: Han Uenk