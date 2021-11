Sinterklaas maakt grote tour door Loenen

LOENEN – Het geplande feest in het dorpscentrum in Loenen kon vanwege de nieuwe maatregelen niet doorgaan. Maar met een uitgebreide tour door het dorp kwam Sinterklaas langs bijna alle kinderen in Loenen.

Ruim voor twee uur stond bij het beginpunt, cafetaria Engelbert aan de Eerbeekseweg, al een grote groep ouders en kinderen te wachten in afwachting van wat er allemaal ging komen. Dit keer kwam de Sint in een legerjeep, met daarachter twee groene legerwagens met vrolijke Pieten en geschenken. De bekende sinterklaasliedjes klonken vanuit de auto’s.

Onderweg waren de Pieten heel royaal met het uitdelen van snoepjes en pepernoten. Af en toe stopte de jeep even om de hoge gast gelegenheid te geven om tekeningen, verlanglijstjes of voeder voor het paard in ontvangst te nemen.Vanaf de Eerbeekseweg werd gereden over het Hameinde en de nieuwste wijk De Tuin van Loenen. Daarna door de wijk Loenerdrift, de Horstweg naar de straten in de wijk Hackfort. Via de Hoofdweg naar de wijk Leeuwenberg en weer terug naar De Kempe om te zwaaien naar de kinderen bij de Tweede Stee. De tocht ging verder over de Reuweg naar de Bergakkerweg.

De tocht eindigde aan het einde van de Burggraaf. Sinterklaas heeft met zijn gevolg ruim zes kilometer afgelegd. De hoge gast was blij dat overal langs de route zoveel belangstellenden stonden om hem toe te juichen. Het weer werkte deze middag prima mee, waardoor deze aangepaste intocht in Loenen toch ook groot succes werd voor honderden kinderen.

Foto: Martien Kobussen