Sinterklaas komt aan in Doesburg

DOESBURG – Zaterdag 13 november was bij vele kinderen de spanning weer te voelen: Sinterklaas kwam weer in Nederland en aansluitend gelijk naar Doesburg. Vanwege maatregelen kon de Sint helaas niet met de boot komen en bij de kade aanmeren, maar hij verzint altijd wel een oplossing en kwam met de koets.

Sinterklaas maakte een rijtoer door de stad en werd vergezeld door de kinderburgemeester Matthijs de Jager. Langs de straten konden de kinderen veilig staan en naar de Sint zwaaien. Op de Driesprong werd de goedheiligman welkom geheten door burgemeester Loes van der Meijs. Kinderburgemeester Matthijs had al een klomp met heel veel verlanglijstjes van kinderen verzameld. De Sint had voor de burgemeester en kinderburgemeester nog een cadeautje meegebracht: een paar laarzen. “Want de straten van de stad zijn opengebroken en in de modder kun je beter laarzen dragen”, aldus Sinterklaas. Hierna was een nog een meet en greet voor de kinderen.

Foto: Hanny ten Dolle