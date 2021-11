Seniorenwandeling Huis te Eerbeek

EERBEEK – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen begeleiden woensdag 1 december een niet al te lange, informatieve wandeling. Deze is geschikt voor senioren die geen lange wandeling, maar wel graag een ommetje willen maken. De route is ongeveer 4 kilometer lang en voert over redelijk begaanbare paden van Landgoed Huis te Eerbeek. De boswachters vertellen over de geschiedenis en de bewoners van het landgoed, evenals de flora en fauna. De stat is om 14.00 uur. Vooraf reserveren via www.glk.nl/activiteiten is verplicht.

Foto: Ton Rothengatter