Scooterrijder gewond bij ongeval

DIEREN – Een scooterrijder is dinsdagmorgen 2 november gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde even na 7.50 uur. De scooterrijder, die een passagier bij zich had, wilde vanaf de Spankerenseweg de Wilhelminaweg oprijden. Op de kruising werd de scooter echter over het hoofd gezien door een automobilist, waarna de scooter tegen de auto klapte.

De bestuurder van de scooter raakte gewond aan zijn been en is na behandeling op straat door het ambulancepersoneel overgebracht naar het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Of de bijrijdster ook letsel heeft opgelopen is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink