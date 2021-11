Schrijfactie Amnesty International

VELP / ROZENDAAL – Inwoners van Velp en Rozendaal worden uitgenodigd om mee te doen aan de actie WriteForRights van Amnesty International. In deze wereldwijde schrijfactie wordt voor tien mensen geschreven, waarbij wordt gevraagd om vrijheid en gerechtigheid voor gewetensgevangenen, mensen die opkwamen voor mensenrechten. Door de massale stroom aan brieven en kaarten, kan er meer druk gezet worden op autoriteiten om over te gaan tot vrijlating, bescherming of andere verbeteringen.

Iedereen die in Velp of Rozendaal woont kan zich met naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer aanmelden via agneskwant@gmail.com of tel. 026-3620443. Er wordt dan een schrijfpakketje thuisbezorgd met daarin informatie, tien voorbeeldbrieven, tien blanco kaarten, een schrijfblokje, een pen en een A4–raamposter. Deelnemers zijn niet verplicht ook alle tien de brieven of kaarten te schrijven.

Opgave kan tot uiterlijk 10 november. De organisatie ziet de brieven en kaarten graag voor 12 december terug en zorgt dan voor verzending naar de diverse regeringen.

Wie in een andere plaats woont, kan kijken op www.amnesty.nl voor een schrijfactie in andere dorpen. Meer informatie over de mensen voor wie dit jaar wordt geschreven is te vinden op www.amnesty.nl/organiseren/voor-wie-we-schrijven.