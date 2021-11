Scheidsrechters gezocht in de regio

REGIO – De KNVB wordt steeds vaker geconfronteerd met het feit dat er voor wedstrijden geen gecertificeerde scheidsrechters kunnen worden gevonden. Bij een duel in de kelderklasse kan dat dikwijls worden opgelost door een geblesseerde speler of een welwillende toeschouwer de fluit in de hand te drukken. Wanneer het echter gaat om een wedstrijd in de A-categorie levert dat een stuk meer problemen op.

Doordat de opleidingen tijdens de coronacrisis moesten worden stilgelegd en een fiks aantal scheidsrechters een andere invulling van hun vrije tijd vond, is het aantal arbiters dramatisch gedaald. In sommige districten lukt het vrijwel niet meer om wekelijks iemand aan te wijzen voor een wedstrijd tussen standaardteams of in de hogere jeugdklassen. Ook in de regio Zutphen neemt het aantal scheidsrechters structureel af. Bij de meeste voetbalverenigingen is er geen enkele gediplomeerde bondsscheidsrechter meer betrokken.

De KNVB start daarom een wervingscampagne onder de noemer ‘Collega’s gezocht m/v’ om het tekort aan te vullen. Hierbij worden de voetbalverenigingen nadrukkelijk aangesproken op het opleiden van voldoende verenigingsscheidsrechters en het laten doorstromen van talentvolle leden naar bondsscheidsrechter. De KNVB mikt daarbij niet alleen op mannen, maar ook op vrouwen. Zij maken nu nog slechts 1 procent uit van het totale aantal scheidsrechters, terwijl er een veel groter percentage dames voetbalt. Voor hen is er dus een speciaal ontwikkelingstraject en zijn er extra veel kansen om hogerop te komen.

Scheidsrechters in de regio worden getraind en begeleid door regionale scheidsrechtersverenigingen, zoals SZO-Zutphen. De SZO-Zutphen biedt de clubs in haar regio informatieve en leerzame avonden aan, waar de spelregels worden toegelicht en vrijwilligers enthousiast worden gemaakt voor de uitdagende hobby. Zowel scheidsrechterscoördinatoren als individuele belangstellenden kunnen zich melden voor nadere informatie via de site szo-zutphen.nl.