Schaken in Ons Raadhuis

VELP – Elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is er schaakclub in Ons Raadhuis in Velp. Deelnemers kunnen dan hun geest scherpen en het opnemen tegen de twee schaakvrijwilligers van Ons Raadhuis. Dat zijn J. Kooman en J. van Galen, twee schakers die lid zijn van een vereniging en een paar keer per week het eeuwenoude spel spelen. Meedoen kost 3,60 euro per keer.

Foto: Rob Weenink

www.onsraadhuis.com