Schaakcursus voor volwassenen

DIEREN – Schaakvereniging Theothorne start op vrijdag 12 november met een schaakcursus voor volwassenen. Deze lessen zijn geschikt voor iedereen die spelenderwijs (beter) wil leren schaken. Iedereen stroomt op eigen speelsterkte, beginners en gevorderden die hun niveau willen verbeteren. Beginners kunnen na vijf lessen al een mooi partijtje spelen. De cursus bestaat uit 12 lessen van een uur en kost 5 euro per les, inclusief alle benodigdheden en een jaarabonnement op het online leerprogramma Chessity. De lessen worden gegeven in de Oase in Dieren. Opgave kan bij Wilma Dufrenne, KNSB schaaktrainer, via tel. 06-11087034 of contact@theothorne.nl.

www.theothorne.nl