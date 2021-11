Rozendaalse raad stemt ook tegen volledige afsluiting Posbank

ROZENDAAL – Dinsdag 2 november vergaderde de Rozendaalse raad. Belangrijk punt op de agenda was de besluitvorming over de mogelijke afsluiting van de Posbank. Rosendael’74 diende een amendement in om, net als eerder in Rheden besloten werd, te kiezen voor een nieuw scenario D. Dit amendement werd ondertekend door BGR en door een meerderheid van de raad ondersteund.Dit betekent dat er een gedeeltelijke afsluiting rondom de Posbank moet komen in de weekenden en op feestdagen van 1 april tot en met 31 oktober. De toegangsweg naar het Rozendaalse veld (Kluizenaarsweg) moet volgens de partijen open blijven voor gemotoriseerd verkeer.

Ook willen zij dat de maximale snelheid op Rozendaals grondgebied wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Een volledige afsluiting is in de toekomst nog niet helemaal uitgesloten. De partijen kwamen overeen dat als na evaluatie blijkt dat de effecten van een gedeeltelijke afsluiting niet voldoende zijn, een volledige afsluiting wordt heroverwogen.