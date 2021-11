DIEREN – Nabestaanden die iemand zijn verloren door een overlijden, kunnen volgend jaar deelnemen aan een serie bijeenkomsten van rouwverwerking voor lotgenoten. Een overlijden van een dierbare is een emotionele en ingrijpende gebeurtenis en het heeft tijd nodig om het verdriet en gemis een plek te geven. Door coronamaatregelen was dit afgelopen jaar nog lastiger, omdat contact maken met anderen niet gewoon was. Door het gemis in verbinding met de mensen om hen heen, hebben velen daardoor eenzaamheid gevoeld. Het verdriet uiten door erover te praten, de naam te blijven noemen, zijn belangrijke aspecten bij rouwverwerking.

In deze zes bijeenkomsten wordt onder begeleiding met lotgenoten over een bepaald thema gesproken. Zo komt het rouwproces aan bod, de mensen om je heen, steun en verder gaan. De bijeenkomsten zijn op maandagmiddag in de Ontmoetingskerk in Dieren en duren van 14.00 tot 15.30 uur. De eerste keer is op 17 januari, daarna volgt elke maand een bijeenkomst. Deelname kost een vrijwillige bijdrage voor koffie of thee. Aanmelden kan telefonisch bij één van de begeleiders: Anita Coenraads, tel. 06-15189911, Thea Beekman, tel. 06-54357668 of Meinie Visser, tel. 0316-280828.