Rouw van broers en zussen

BRUMMEN – Minke Weggemans is zondag 14 november te gast bij de Vrijzinnigen IJsselstreek in Brummen. Ze is rouwbegeleider en vertelt over het rouwproces bij het verlies van een broer of zus. Hier wordt niet veel over gepraat en mensen vertellen er niet veel over. Weggemans bespreekt de praktische kant, maar ook onderwerpen als de band met broer of zus, de veranderende verhoudingen in het gezin, de impact van een verlies in kinderleeftijd, als tiener of als volwassene en de verschillen tussen een abrupt verlies door een ongeluk of zelfdoding of verlies na een ziekbed. Onderwerpen die kunnen helpen bij reflectie op de eigen situatie.

Minke Weggemans woont sinds 2018 in Brummen en is in Nederland pionier op het gebied van rouw van broers en zussen. Ze was 21 toen haar broer overleed en zijn overlijden werd de kiem van haar latere beroepsmatige belangstelling voor dit onderwerp. Ze is de auteur van een serie boeken over de rouw van broers en zussen.

De lezing in Brummen op zondag 14 november begint om 10.00 uur en wordt gehouden aan de D.A. van Vuurenstraat 10 in Brummen. Aanmelden kan via www.vrijsselstreek.nl.

www.alsjeeenbroerofzusverliest.nl