Rob Kiburg nieuw raadslid Stadspartij

DOESBURG – Tijdens de raadsvergadering op donderdag 21 oktober is Rob Kiburg geïnstalleerd als nieuw raadslid voor Stadspartij Doesburg. Daarmee zijn de raadszetels weer bezet, na het afscheid van Laurens Schoonhoven. Kiburg was al jaren lid van de fractie, gespecialiseerd in financiën. Na een periode als fractieassistent is hij nu dus benoemd tot raadslid. Rob Kiburg woont al jaren op Beinum en is tegenwoordig veel op de fiets te zien in en om Doesburg.

Maarten Janssen neemt Kiburgs oude plek in en is de nieuwe fractieassistent van de Stadspartij Doesburg Janssen zal in eerste instantie meedraaien in de commissie MO. “Maarten is een geboren en getogen Doesburger, die zijn mening niet onder stoelen of banken steekt, maar die een groot hart voor zijn stad heeft”, aldus de Stadspartij.