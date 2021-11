Rhedense ondernemers lanceren eigen cadeaukaart

GEM. RHEDEN – Sinds vorige week hebben de ondernemers in de gemeente Rheden hun eigen cadeaukaart. De bon is een initiatief van de organisatie Lokaal Rheden, die hiermee het kopen bij lokale ondernemers wil stimuleren. Wethouder Ronald Haverkamp had woensdag 3 november de eer om bij Landwinkel De Munnikenhof in Rheden de eerste kaart in ontvangst te nemen uit handen van Inge Butterman van Lokaal Rheden.

Om goedgevulde winkelstraten te behouden en ook in de toekomst nog activiteiten te kunnen organiseren, zoals de intocht van Sinterklaas, is het volgens de initiatiefnemers van belang te blijven kopen bij lokale ondernemers. De bon kan niet alleen worden uitgegeven bij winkeliers, maar ook bij zzp’ers in de gemeente en cultuurinstellingen in Rheden.

Ondernemers kunnen zich laagdrempelig aansluiten bij de lokale cadeaubon. Er worden geen kosten berekend om mee te doen. Pas als zij daadwerkelijk inkomsten krijgen doordat de cadeaukaart wordt besteed, dan betalen ondernemers een fee van 3 procent. De cadeaukaart is in de webshop van Lokaal Rheden als e-voucher verkrijgbaar, maar ook, voor elk willekeurig bedrag tussen de 5 en 150 euro, fysiek bij diverse winkels en bedrijven in de gemeente Rheden.

