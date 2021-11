Retrospectief: Station Lieren/Beekbergen

De Lokaalspoorweg Koning Willem III had vanaf Apeldoorn als eerste halte een station in Lieren. De halte was bedoeld voor het dorp Beekbergen, maar de spoorlijn kon niet dichter langs het dorp worden aangelegd. Bij het station, dat vanaf 1887 dienst heeft gedaan, was het een komen en gaan van mensen. Er was af- en aanvoer van goederen en ook post werd met het ‘lokaaltje’ mee verzonden.

Bij het station was een houtwal, waar altijd enkele mannen bezig waren. Op de loswal werd het hout vanuit de bossen aangevoerd om hier verder bewerkt te worden tot lengtes die voor het mijnhout werden gevraagd. De wagons gingen naar de Limburgse mijnen.

Verder kwamen er veel stukgoederen en ook landbouwbenodigheden voor de Coöperatie in Lieren. De brandstofhandelaren kregen op dit station ook hun goederen aan. De kunstmest, kolen en turf moesten met paard en wagen vanaf het station weggebracht worden.

Verschillende inwoners van Beekbergen hadden toen ook een aardige bijverdienste aan het ophalen en wegbrengen van voorname gasten naar het Lierense station. Stalhouder Biesterbosch van De Smittenberg reed met gasten met open landauer om in de Beekbergense Enk te genieten van de natuur.

Het station heeft in vroeger tijden diverse chefs gehad, die zorgden dat alles naar behoren verliep, zoals Bakker, Eggink en Van Egteren. Tussen de woning van de chef en het kantoortje was een grote wachtkamer. De stoomtrein kwam enkele keren per dag vanuit Apeldoorn of Loenen sissend en puffend het station binnen. Heel rustig stapte men uit. Haast kende men toen nog niet.

De trein heeft in de loop der tijd belangrijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Beekbergen en Lieren. Later hebben vrachtauto’s en bussen het lokaaltje overbodig gemaakt. Het langst reden de wagons nog naar Loenen en Eerbeek om goederen te brengen en halen.

In tegenstelling tot Loenen bleef in Lieren wel het station behouden. De Veluwse Stoomtrein Maatschappij vestigde zich in Lieren op een groot terrein met locomotieven en wagons. Het is de thuishaven geworden waar vele vrijwilligers aan het repareren zijn om de oude locs te laten lopen. In de zomermaanden ziet men dagelijks de oude puffende locs op het oude baanvak van Apeldoorn tot Dieren. De tocht eindigt altijd in Lieren waar brandstof(kolen) wordt geladen en water bijgetankt. Lieren blijft in oude tijden verkeren.