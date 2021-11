Retrospectief: Landgoed en landhuis Beverode

Deze week kijken we naar een bijzonder landhuis. Het stond in Dieren op een plek die we tegenwoordig nog steeds kennen als de wijk Beverode. Tegenwoordig natuurlijk bekend van het verzorgingshuis aan de Admiraal Helfrichlaan en ook is er in Dieren de Beverodelaan. Die weg geeft in grote lijnen de omvang het vroegere landgoed aan. Dat liep grofweg tussen wat nu verzorgingshuis Beverode is en het Leihuis. Evenwijdig aan de Harderwijkerweg. Een flink perceel bos- en heidegrond. Is het landgoed naar het huis genoemd of was er het landgoed met die naam er al en noemde men het huis daar naar?

Het was in ieder geval een redelijk bijzonder landhuis. Op deze foto uit 1912 is te zien dat het een mooi optrekje is, maar toch de omvang en uitstraling van een klassiek landhuis mist. Het was bovendien opgetrokken uit hout en dat was – zeker in deze omgeving – best bijzonder. Het stond op een plek aan de huidige Beverodelaan, ter hoogte van wat nu de Surinkhof heet. Het had vanaf de Harderwijkerweg een lange oprijlaan. Het adres was in 1912 Harderwijkerweg 39, anno 2021 zou de toegangsweg beginnen ter hoogte van huisnummer 115.

Het was wel een pand met historie. Het was namelijk de voormalige directiekeet tijdens de verbouwing van paleis Het Loo in Apeldoorn, in 1908. Toen die klus klaar was, werd het afgebroken en in 1910 weer opgebouwd op Beverode in Dieren, dat in die tijd als landgoed ruim 20 hectare groot was.

Toen deze foto werd gemaakt, werd het huis bewoond door mr. Paul Lamberts Hurrelbrinck, geboren op 7 maart 1882 in Leiden, die het in Apeldoorn kocht en in Dieren weer liet opbouwen. Hij verdiende de kost als jurist, maar werd vooral bekend vanwege zijn activiteiten in de autosport. Hij reed internationale rally’s en publiceerde over de sport en automobielen in onder meer de Autokampioen.

Hij woonde niet lang op Beverode, want in 1927 vertrok hij alweer. Het houten landhuis raakte daarna in verval.

In 1937 verscheen een advertentie in de kranten, waarbij ingeschreven kon worden op de sloop van het landhuis, inmiddels eigendom van de gemeente Rheden.