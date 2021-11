Retrospectief: De haven van Doesburg

Ditmaal een plaatje van de haven van Doesburg, gemaakt rond 1900. Tegenwoordig wordt het de Turfhaven genoemd, maar in de periode waarin deze foto werd gemaakt was het nog gewoon ‘de haven’. Overigens was turf wel één van de zaken die er werden gelost. Aan de kade ligt een vrachtschip, aan de bouw te zien een tjalk, een platbodem met een ronde boeg. Het was een zeilschip, maar bij weinig of ongunstige wind, werd het voortgetrokken langs een jaagpad. Door een paard, maar vaak ook met menskracht. Zwaar werk bij schepen met een tonnenmaat tussen de 40 en 80 ton!

De haven is rond 1900 al het centrum van bedrijvigheid in Doesburg. Veel bedrijven worden bevoorraad over het water. Transport over de weg was – zeker voor grote vrachten – nog niet echt ontwikkeld. De ligging aan de monding van de Oude IJssel in de IJssel, maakte Doesburg tot een overslagplaats van goederen. Aan de haven lag ook havencafé Het Loodsje, dat later plaatsmaakte voor het woonwagenkamp. Ook de ijzergieterij ontwikkelde zich aan de Doesburgse haven.

Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde het wegvervoer zich stormachtig en dat betekende in rap tempo het einde van het tramtijdperk – de GTW had een goederenloods aan de haven – en daarna even onvermijdelijk ook het afnemen van de binnenvaart. De Doesburgse haven bood in de decennia daarna een trieste aanblik, totdat het plan ontstond voor recreatief gebruik. De haven kreeg een nieuwe bestemming als passantenhaven voor pleziervaart op doorreis.

Eind 2010 vertrok de Betoncentrale uit Doesburg en daarmee kwam een bijzonder terrein voor herontwikkeling beschikbaar. De gemeente kwam met een visie met o.a. een grotere passantenhaven, met 60 ligplaatsen, een parkeergebied, een havencafé, een aantal camperplaatsen en een permanente aanlegplaats voor historische schepen. Eén van de uitgangspunten was het behoud van de cultuurhistorische industriële uitstraling van het gebied. Voor het erfgoed betekende dit het handhaven en restaureren van de bestaande GTW-loods uit 1932, het handhaven van de bestaande portaalkraan en de kraanbaan en de aanwezige rijdende storttrechters. Het plan werd na enkele mislukte pogingen, langzamerhand steeds verder uitgevoerd door Loc 17.