Retrospectief: Coöp. Aankoopvereeniging Loenen

Op de gevel van het gebouw nabij de spoorwegovergang in Loenen staat nog altijd ‘Coöp. Aankoopvereeniging’ te lezen. Het is nu al enige jaren het bedrijf Kieveen van John Sletbeen. De Coöperatie heeft een lange geschiedenis. De vereniging werd opgericht op 18 juli 1907. De toenmalige Gelders-Overijsselse Maatschappij van Landbouw nam het initiatief. Herhaaldelijk werd door de boeren op de vergaderingen aangedrongen op de stichting van een aankoopvereniging. Op de oprichtingsvergadering gaven 26 personen te kennen lid te willen worden. A.G. Mörse-Bruyns werd de eerste voorzitter. B. Klein-Essink secretaris en Joh. Tiedink penningmeester. Ook kwam er een Raad van Commissarissen. In in het eerste jaar boekte men al een aardige omzet.

H. Coops werd aangesteld om bij aankomst van goederen de leden te waarschuwen. Op 31 december 1907 had de Coöperatie 43 leden. Doordat de werkzaamheden sterk uitbreidden, zocht het bestuur in 1928 naar een geschikt terrein om een pakhuis, malerij en kantoor te bouwen aan de grindweg Arnhem-Deventer (Hoofdweg). Het terrein werd gekocht van Lambertus Lamberts voor de prijs van 6000 gulden.

Het ging vooral in de jaren na de oorlog voorspoedig met de Coöperatie. Verschillende keren was er een uitbreiding van loodsen voor brandstoffen en kunstmest. Toch ging het wat flink minder met de omzet. Met de coöperaties uit Eerbeek en Beekbergen fuseerde men tot BELCO. Maar de kosten bleven te hoog. Agrarisch Belangen Centrum (ABC) te Lochem nam per 1 juli 1974 de winkels van BELCO over. Drikus Klomp en Gradus Huisman hebben samen nog lange tijd de Welkoopwinkel, malerij en loodsen beheerd. Op 31 december 1983 sloot ABC de winkel.

Na enige tijd van leegstand werd door de familie Russelman in het pand de meubelzaak HAZA gevestigd. Later kocht John Sletbeen, die aan het Kieveen in een schuur van Jan Koekkoek zijn antiekzaak was begonnen, het pand. Hij verbouwde veel aan het pand, maar liet de bouwstijl zoals het was, compleet met bordes. Alles is in gebruik. Drie etages. Ook de voormalige opslagkelders en zolders. De voormalige voorraadschuren zijn in gebruik. In het complex zijn ook een aantal kleine bedrijven gehuisvest en doen hier ook goede zaken.

Bij het 50-jarig bestaan in 1958 ging het bestuur op de foto.