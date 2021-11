Repair Café in Dieren

DIEREN – Donderdag 25 november is het Repair Café in Dieren geopend. Wie iets te herstellen of repareren heeft, is tussen 19.00 en 21.00 uur welkom in de Oase. Om een wachtrij te voorkomen, wordt bezoekers verzocht vooraf een tijdslot aan te vragen via info@repaircafedieren.nl.