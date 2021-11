Renate Verheul 40 jaar lid van Unitas

DOESBURG – Onlangs werd bij gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg een jubilaris gehuldigd. Renate Verheul is 40 jaar lid van de vereniging. Direct na de step-aerobicles werd zij door voorzitter Ellen ten Have gehuldigd in de kantine van sporthal Beumerskamp. Renate kreeg mooie woorden te horen over haar trouwe aanwezigheid en betrokkenheid bij de vereniging. Renate kreeg een jubileumspeldje van de KNGU opgespeld en het bestuur had voor haar een oorkonde en een mooie bos bloemen. Van de overige step-leden kreeg ze een sporthanddoek met logo, voorzien van naam en jubileumjaar.