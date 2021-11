Raadsleden Apeldoorn en Voorst bezoeken Klarenbeek

KLARENBEEK – Onlangs bezochten raadsleden van de gemeente Apeldoorn en Voorst Klarenbeek. Het raadsbezoek vond plaats in Het Boshuis. Burgemeester Renske Helmer-Englebert ontving haar ambtsgenoot Ton Heerts van Apeldoorn.

De raadsleden Danny Huizer van de gemeente Apeldoorn en Edo Horstman van Voorst leidden de aanwezigen door een gevarieerd programma. Na een kennismaking met het uiteenlopende vuurwerkbeleid van de beide gemeenten, vertelde Bart Brouwer, penningmeester van het Boshuis, trots het verhaal van de stichting Vrienden van het Kerkgebouw Klarenbeek.

Vervolgens belichtte Erik Neuteboom van Klarenbeeks Belang actuele onderwerpen en vroeg Tony Brugman tussendoor aandacht voor de verouderde AED’s in Klarenbeek. In vogelvlucht passeerden de onderwerpen windmolens, afval, woningen voor ouderen en jongeren, vliegtuigen, een fietspad, de locatie Dennenlust en het verschil in inspraak tussen Apeldoorn en Voorst de revue.

Anja Boonzaaijer maakte als Coördinator Hulpvragen duidelijk welke rol zij in Klarenbeek speelt. Theo Dijkhof liet de aanwezigen met dronebeelden zien welke huizen aan het woningenbestand zijn toegevoegd en meldde welke woningen Klarenbeek de komende tijd rijker wordt.

Maaike Arcos Aguilera liet de aanwezigen kennismaken met haar idee om in Klarenbeek een voorziening te realiseren waar dementerende Klarenbekers ook de laatste levensfase in het eigen dorp kunnen beleven. Huisarts Smit ondersteunde het betrokken betoog.

Cindy Joling deed een klemmend beroep op raadsleden en burgemeesters om haar crossfit bedrijf met vele Klarenbeekse leden niet dakloos te laten worden.

Daarna lieten de gespreksleiders de aanwezige raadsleden aan het woord: hoe hadden zij dit dorpsbezoek ervaren en wat nemen ze ervan mee. Het laatste woord was aan de beide burgemeesters.

Vervolgens werd buiten door de aanwezige de Klarenbekers en raadsleden nog enige tijd informeel nagepraat. De aanwezigen vonden het een zinvol en prettig bezoek, zeker voor herhaling vatbaar.