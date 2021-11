Pubquizzen in Doesburg

DOESBURG – In de maand november gaat Viking Adventure Sports op de vrijdagen weer pubquizzen organiseren in Doesburg. Deelname is open voor teams van zes personen. Er zijn acht rondes waaronder muziek, actualiteiten, plaatjes ronde en algemene kennis. De quiz start om 20.00 uur in het Gilde Café aan de Meipoortstraat in Doesburg.

www.vikingoutdoor.nl