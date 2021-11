Pubquiz in Drempt

DREMPT – Donderdag 11 november wordt er om 14.00 uur in het Dorpshuis in Voor-Drempt een pubquiz gehouden voor senioren door ouderenbond KBO-PCOB. Alles 60-plussers zijn welkom, ook niet-leden. De toegang is gratis, de consumpties voor eigen rekening. Meer inlichtingen zijn te krijgen via Gerda Hakvoort, tel. 0313-472550.