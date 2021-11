Prins Kevin geïnstalleerd bij de Narrenkap

VELP – Met een grootse openingszitting heeft Carnavalsvereniging de Narrenkap uit Velp op zaterdag 6 november het seizoen geopend. Er werd afscheid genomen van prinses Mariëtte en kennisgemaakt met Prins Kevin en zijn gevolg, die zich met een spetterende opkomst presenteerden.

Zoals gewoonlijk werd de avond geopend met het zingen van het Verenigingslied. Daarna was het toch echt tijd om afscheid te gaan nemen van Prinses Mariëtte. Als boerderijdieren kwamen de zangers en zangeressen van het Narrenkoor het podium op, en zij brachten speciaal voor Mariëtte een lied ten gehore.

Pretorkest Zo Toeter Als zorgde voor de juiste muzikale begeleiding en er werd dan ook een gezellige polonaise ingezet. Hierna doofde ineens het zaallicht, zodat de aanwezigen wisten dat er iets bijzonders teg ebeuren stond. Als ware bodyguards kwamen adjudanten Marco en Arjan richting de bühne om te checken of de kust wel veilig was. Hierna kon Kevin gerust aantreden.

Na deze bijzondere opkomst was het dan toch echt tijd om prins Kevin en zijn gevolg te installeren. Dit werd gedaan door Grootvorst Arjan en Vorst Peter. Na de installatie heeft zowel Kevin als jeugdprins Pim zijn proclamatie voorgedragen. Ook zijn er enkele onderscheidingen uitgereikt en is het Prinsenlied gezongen.

Na het formele deel van het programma is er veel gedanst op de muziek van Duo Expreszo.

Foto: Jochem Pluim/CV de Narrenkap