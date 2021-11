Prins Kevin brengt bezoek aan Velpse Dansmarieke

VELP – Op vrijdag 12 november brachten Prins Kevin Vos, Hofdame Amy en Adjudant Marco van Carnavalsvereniging de Narrenkap uit Velp een bezoek aan de Dansmarieke op de Vlashof in Velp. Dit ter ere van de 71e verjaardag van de Narrenkap op 11 november (elfde van de elfde).

De hofhouding heeft de Dansmarieke een bloemetje geschonken om haar wat meer kleur te geven nu de koude, donkere dagen er weer aan komen én om haar te feliciteren met het inmiddels 71-jarig bestaan van de Narrenkap, met daarbij de wens voor nog vele jaren samen, mét Dansmarieke op de Vlashof.

Het beeld van de Dansmarieke is in 1944 door de Narrenkap geschonken aan de gemeente Rheden ter ere van het 44-jarig jubileum. Sinds die tijd heeft ze het al meermaals moeten ontgelden wegens diefstal, vernieling en andere wanpraktijken. Inmiddels staat ze weer veilig op haar vertrouwde plekje in de zon.

Foto: Jochem Pluim / CV de Narrenkap