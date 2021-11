Plaquette voor omgekomen Doesburgse dwangarbeiders

DOESBURG – De tien in Duitsland te werk gestelde Doesburgers, die op 14 november 1940 omkwamen door een vliegtuigcrash, worden vanaf nu blijvend herdacht. Zondag 14 november werd een plaquette met hun namen onthuld, die is aangebracht op de muur van Streekmuseum de Roode Tooren aan de Roggestraat.

Op 27 augustus 1940 vertrokken 45 Doesburgse mannen naar Berlijn, waar zij door de Duitse bezetter te werk werden gesteld. ‘s Morgens om 9.30 uur stapten zij in de Roggestraat op de bus, waarmee zij naar Arnhem werden gebracht. Vanaf hier werd de reis per trein voortgezet. Zeker tien van deze mannen kwamen niet meer thuis. Op 14 november datzelfde jaar stort een neergeschoten Britse bommenwerper neer op de barak in het kamp waar zij verblijven. Bij deze ramp stierven 33 mannen, waarvan 20 Nederlanders. Tien Doesburgers werden als vermist opgegeven: Adrianus Jacobus Brunsveld (48), Eduard Buenk (32), Johannes Franciscus Demmink (38), Reinirus Hartjes (36), Jan Nachtegaal (41), Dorus Posthuma (38), Petrus Gerhardus Rutten (33), Egbert Schaaf (32), Theodorus Albertus Selissen (34) en Johannes Jacobus Christianus Snik (53). Zij zijn nooit meer thuisgekomen, hun lichamen zijn begraven in een gezamenlijk graf op begraafplaats Berlijn-Marienfelde. Hun weduwen bezochten het graf in 1970 voor het eerst.

Henk IJbema, die onderzoek heeft gedaan naar dit stukje oorlogsgeschiedenis van Doesburg, sprak met de nabestaanden van de dwangarbeiders Buenk, Nachtegaal en Demmink. “Zij waren zeer verrast en spraken hun waardering uit dat er na 80 jaar zoveel aandacht is voor hun omgekomen vader of opa. Door het detailonderzoek en uitleg werd het verhaal en de toedracht van de gebeurtenissen destijds voor hen nu eerst een stuk duidelijker, maar ook emotioneel. Het gemis en verdriet is nooit weg en komt op deze wijze weer heel dichtbij.”

In 1995 zijn de namen van deze mannen weleens genoemd bij de dodenherdenking op 4 mei, maar dat is niet vaker gebeurd. Evenmin is er een blijvende herinneringsplek voor deze slachtoffers. Een trieste zaak, vond Henk IJbema. Samen met Rinus Rabeling heeft hij in de expositie over de Tweede Wereldoorlog in Doesburg in Streekmuseum de Roode Tooren aandacht besteed aan de Doesburgse dwangarbeiders. Ook hangt hier een paneel met daarop alle, bij IJbema bekende, Doesburgers en militairen die door oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen – 65 mannen en vrouwen, de jongste 10 maanden, de oudste 80 jaar.

Toch vond IJbema dat de tien Doesburgse slachtoffers van de ramp in Duitsland een blijvende herinnering verdienen. Met steun van de gemeente Doesburg is een plaquette gerealiseerd, die zondag door burgemeester Loes van der Meijs werd onthuld in de Roggestraat, onder toeziend oog van Rinus Rabeling van de Roode Tooren, links op de foto. Op 14 november en dus exact 81 jaar nadat de mannen vanuit deze straat hun woonplaats verlieten.

Foto: Hanny ten Dolle

