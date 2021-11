Pietenspeurtocht voor de Rhedense jeugd

RHEDEN – Op zaterdag 27 november was er aardig wat activiteit rond de Zuidflank in Rheden. Op initiatief van WIK en Sportcombinatie Rheden kon de jeugd van alle verenigingen uit het dorp deelnemen aan een leuke speurtocht. Bijna 100 kinderen van deze verenigingen en van scouting de Rhedense Pioniers, Rheko, RTC de Laak en Sport en Healthcentrum de Cirkel meldden zich in verschillende tijdsblokken met hun ouders bij het WIK-huis aan de IJsselsingel. Vanaf hier volgden zij een route die met gezellige vlaggetjes was aangegeven. Onderweg waren er verschillende spellen: een rebus, pakje werpen en voelkim. Natuurlijk kwamen de kinderen ook pieten tegen en konden ze tegen hen een potjes voetballen en ze uitdagen voor een potje piet-op-een-rij. De tocht eindigde in de kantine van sc Rheden, waar de pakjeskamer van de Sint was geopend. Hier mochten alle kinderen een cadeautje uitkiezen.