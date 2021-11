Pianorecital Peiyun Xue en Daniël Vissers

DOESBURG – Het duo Peiyun Xue en Daniël Vissers speelde tijdens het jaarlijkse Studentenfestival al eens onverwcht bij Podium Doesburg. Vanwege het succes van dat optreden zijn beide jonge pianisten nog eens teruggevraagd. Op zondag 14 november zijn ze vanaf 15.00 uur te bewonderen.

Peiyun Xue werd geboren op 2 april 1991 en groeide op in Tilburg in een muzikale familie. Ze begon piano te spelen op haar zevende. In 2007 werd ze toegelaten tot de jong talent afdeling van het Conservatorium van Tilburg, waar ze les volgde bij Ton Demmers. Bij het Prinses Christian Concours won ze in 2005 de 2de prijs en in 2007 de 1ste prijs. Ze was ook succesvol bij de Steinway Pianowedstrijd in het Concertgebouw Amsterdam met de 1ste prijs in 2008.

Daniël Vissers (1998) kreeg zijn eerste pianolessen al op 9-jarige leeftijd. Toen hij dertien jaar oud was begon hij zijn studie in de jonge talentenklas van het conservatorium in Maastricht bij Katia Veekmans. Op dit moment studeert Vissers in de bacheloropleiding op het Maastrichts conservatorium bij Joop Celis. Hij nam deel aan verschillende wedstrijden en won prijzen bij het Prinses Christina concours in 2010, 2011 en 2015. In 2012 en 2014 was hij finalist bij de Prix Dominique in Venlo en in 2018 won hij de eerste prijs bij de ‘International V. Novak Competition’ in Tsjechië.

Kaarten kosten 15 euro

Foto: PR Xue en Vissers